26.09 05:28 MIGnews.com

Трамп сделал неожиданное заявление о сделке с Китаем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто "раньше, чем кто-либо думает".Об этом он сказал журналистам на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября."Мы добились того, что экономика нашей страны – в лучшем состоянии за всю ее историю, самая лучшая экономика в мире. Если бы победила мой оппонент (Хиллари Клинтон), Китай сейчас был бы лидером в мировой экономике, а сейчас Китай – далеко позади нас, и они нас никогда не догонят, если у нас будет мудрое руководство", – подчеркнул американский лидер.По его словам, США получили триллионы долларов, в то время, как Китай – потерял триллионы долларов и "очень хочет сделки". "Она может состояться. Это может произойти раньше, чем вы думаете", – резюмировал Трамп.Напомним, что ранее Китай частично отменил пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады.