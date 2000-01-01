Вопрос с добычей нефти на саудовских НПЗ решен: что известно
Саудовская Аравия 25 сентября восстановила добычу нефти до уровня, который предшествовал атакам на нефтеперерабатывающие предприятия.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве Aramco.
Суммарная добыча составила 11,3 миллиона баррелей в сутки. В то же время НПЗ в Абкаике на сегодняшний день поставляет 4,9 млн баррелей. Несколько дней назад показатель составлял 3 млн в сутки.
14 сентября нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы беспилотником и крылатыми ракетами, в связи с чем власти были вынуждены сократить поставки сырья на 50%, из-за чего стоимость нефти на рынке подскочила на 20%.
Правительство страны тогда затруднилось назвать сроки восстановления добычи в стране, так как еще подсчитывался ущерб, нанесенный нападением. Тем не менее, министр энергетики королевства Абдул-Азиз бин Салман пообещал, что весь объем нефтедобычи будет восстановлен к концу сентября.