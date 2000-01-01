Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Вопрос с добычей нефти на саудовских НПЗ решен: что известно | Фото:25.09 16:27   MIGnews.com

Вопрос с добычей нефти на саудовских НПЗ решен: что известно

Саудовская Аравия 25 сентября восстановила добычу нефти до уровня, который предшествовал атакам на нефтеперерабатывающие предприятия.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве Aramco.

Суммарная добыча составила 11,3 миллиона баррелей в сутки. В то же время НПЗ в Абкаике на сегодняшний день поставляет 4,9 млн баррелей. Несколько дней назад показатель составлял 3 млн в сутки.

14 сентября нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы беспилотником и крылатыми ракетами, в связи с чем власти были вынуждены сократить поставки сырья на 50%, из-за чего стоимость нефти на рынке подскочила на 20%.

Правительство страны тогда затруднилось назвать сроки восстановления добычи в стране, так как еще подсчитывался ущерб, нанесенный нападением. Тем не менее, министр энергетики королевства Абдул-Азиз бин Салман пообещал, что весь объем нефтедобычи будет восстановлен к концу сентября.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:30
Скандал в армии: офицер ЦАХАЛ обвиняется в изнасиловании
16:58
Укажет дату: стало известно, какое обещание готовит Аббас
16:40
Силы МАГАВ провели успешный рейд в арабской деревне
15:45
Согласится ли Иран на "дополнения или поправки" к СВПД?
15:33
В Умани готовятся встречать десятки тысяч хасидов
14:21
США пригрозили Ирану усилением санкций
13:45
ООН предъявила Израилю очередные претензии
13:22
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
12:30
Эр-Рияд против ХАМАСа
12:21
Нетаниягу и Ганц единогласно поддержали Трампа
11:41
Эдельштейн – новым депутатам: Не забывайте, кто ваш босс
11:25
Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани
10:46
Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие
10:30
ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus