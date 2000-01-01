Банк Леуми продаст Leumi Card за 2,5 млрд

Как сообщает бизнес-портал Globes, после "крупного прогресса", который недавно был достигнут на переговорах между сторонами, договор быть подписан уже на следующей неделе.
Источники издания утверждают, что изначально юристы "Леуми" просили за передачу контроля над Leumi Card 3 млрд. шекелей, однако американцы предложили лишь 2 млрд., поскольку после сделки прекратится партнерство с "Клубом лояльности Шуферсаль".
Придя к компромиссу, стороны сошлись на сумме в 2,3-2,5 млрд. шекелей, что в принципе также является весьма приятным показателем для акционеров Leumi Card – банка "Леуми" и Azrieli Group Ltd., которые владеют 80% и 20% акций компании соответственно. Именно они и разделят многомиллионные дивиденды.
Globes утверждает, что представители Warburg Pincus провели встречу с главным инспектором Банка Израиля по контролю за деятельностью банков Хедвой Бар. Она не выразила претензии к сделке и проявила готовность выдать лицензию на ведения бизнеса новым акционерам Leumi Card.
Расстаться с Leumi Card руководство банка "Леуми" решило после соответствующей рекомендации комиссии по повышению конкуренции в банковских услугах.