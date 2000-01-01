25.06 10:20 MIGnews.com

Сокращение госбюджета Израиля: грядут непростые времена

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В понедельник Кнессет утвердил пакет бюджетных корректировок, в том числе сокращение расходов на 1,2 млрд шекелей на 2019–2020-е годы.Корректировки коснутся всех министерств. Часть сэкономленных средств будет направлена ​​на финансирование “проекта безопасности исключительной важности”. Так сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу. “Безопасность, дома, которые загорелись, детские сады — это приоритетные потребности”.Глава банка Израиля Амир Ярон в свою очередь призвал к отмене налоговых льгот.Дефицит госбюджета Израиля увеличился до 3,8% от ВВП за 12 месяцев, превысив целевой показатель на 2,9% на 2019 год. Казначейство сообщает, что дефицит достигнет 3,8% ВВП как в 2020, так и в 2021 году, что намного выше целевых показателей 2,5% к 2020 году и 2,25% к 2021 году.Рейтинговые агентства продолжают выражать оптимизм по поводу того, что Израиль в конечном итоге приведет в порядок свою налоговую систему. Но Международный валютный фонд и Банк Израиля призывают к сокращению расходов и повышению налогов.