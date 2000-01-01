Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сокращение госбюджета Израиль: впереди непростые времена 25.06 10:20   MIGnews.com

Сокращение госбюджета Израиля: грядут непростые времена

В понедельник Кнессет утвердил пакет бюджетных корректировок, в том числе сокращение расходов на 1,2 млрд шекелей на 2019–2020-е годы.

Корректировки коснутся всех министерств. Часть сэкономленных средств будет направлена ​​на финансирование “проекта безопасности исключительной важности”. Так сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу. “Безопасность, дома, которые загорелись, детские сады — это приоритетные потребности”.

Глава банка Израиля Амир Ярон в свою очередь призвал к отмене налоговых льгот.

Дефицит госбюджета Израиля увеличился до 3,8% от ВВП за 12 месяцев, превысив целевой показатель на 2,9% на 2019 год. Казначейство сообщает, что дефицит достигнет 3,8% ВВП как в 2020, так и в 2021 году, что намного выше целевых показателей 2,5% к 2020 году и 2,25% к 2021 году.

Рейтинговые агентства продолжают выражать оптимизм по поводу того, что Израиль в конечном итоге приведет в порядок свою налоговую систему. Но Международный валютный фонд и Банк Израиля призывают к сокращению расходов и повышению налогов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:33
Мятежники хути блокируют получение продовольствия
11:15
Ливан отказывается от инвестиций
11:07
В Израиле подняли тарифы на проезд в такси
10:42
Аюб Кара: из политики в шоу-бизнес
10:27
Алибасова подозревают в симуляции отравления
09:55
Россия не позволила Сирии применить С-300 против Израиля
09:35
Италия примет Олимпийские игры 2026 года
09:21
Поставки топлива в Газу прекращены
09:11
Коллапс дела об изнаисловании: семья предоставила улики
08:17
Детективы изъяли вещи у жертвы Каттуса для теста ДНК
08:08
Ликвидация командира Исламского джихада: следствие отменено
07:57
Грузия предлагает использовать шаттлы для доставки россиян
07:38
Продолжение работы Сде-Дов "выпотрошит" бюджет Израиля
06:08
Найдена опасная уязвимость в Outlook для Android
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus