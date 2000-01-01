25.06 07:38 MIGnews.com

Продолжение работы Сде-Дов "выпотрошит" бюджет Израиля

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Только содержание аэропорта обходится в 12 млрд шекелей, а другие экономические убытки делают сумму и вовсе неприличнойРабота аэропорта Сде-Дов может стоить экономике страны 60 миллиардов шекелей (16,6 миллиарда долларов), если его не закроют.Сохранение функционирования приведет к потере от строительства жилья на севере Тель-Авива, Герцлии и Рамат ха-Шарон и уменьшит стоимость земли, передает Haaretz со ссылкой на экспертов.По словам сотрудников отдела планирования, было утверждено возведение 4 тысяч гостиничных номеров, магазинов, 80 тысяч единиц жилья, из которых 16 тысяч расположены на участке в районе Сде-Дов. Сохранение ограничений по высоте из-за рейсов приведет к потере от 21 до 37 тысяч квартир и 2,7 миллиона квадратных метров офисных и коммерческих площадей.Финансовые затраты на содержание аэропорта оцениваются в 12 миллиардов шекелей. Если его не закроют, государство должно будет выплачивать компенсацию частным лицам, которым принадлежит около трети земли. Сумма ущерба будет зависеть от ее стоимости, и возможно достигнет 5 млрд шекелей.Владельцы прилегающих земель будут вынуждены сократить свои права на строительство более до 43 тысяч с 64 соответственно. В итоге правительство потеряет 21 млрд шекелей доходов. Также есть вероятность, что после продолжения Сде-Дов убытки коммерческих и офисных площадей обойдутся экономике еще в 25 миллиардов шекелей.Напомним, ранее сотни людей вышли на протесты возле резиденции премьер-министра в Иерусалиме из-за закрытия Сде-Дов.