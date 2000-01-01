Израильские фирмы положительно влияют на экономику Нью-Йорка
Основанные в Израиле компании оказывают "существенное влияние" на экономику штата Нью-Йорк, значительно увеличивая его доход и уровень занятости ньюйоркцев. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного организацией "Деловой альянс Нью-Йорк-Израиль", пишет The Times of Israel.
Независимое исследование, опубликованное во вторник, показало, что израильские компании в Нью-Йорке принесли прямой доход штату в 18,6 миллиардов долларов в 2018 году.
Если учитывать дополнительные расходы этих компаний на местные товары и услуги, то экономическая выгода для Нью-Йорка измеряется 33,8 миллиардов долларов, что представляет 2,02% валового внутреннего продукта штата.
В отчете говорится, что 506 израильских компаний в штате Нью-Йорк наняли напрямую 24 850 ньюйоркцев, а также косвенно 27 502 человек, если учитывать дополнительный спрос на местные товары и услуги.