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Уровень безработицы в Израиле - на рекордно низком уровне 25.06 18:05   MIGnews.com

Безработица в Израиле – на рекордно низком уровне

Количество безработного населения Израиля снизилось с апрельских 3,8% до 3,6% в мае.

Об этом свидетельствуют последние данные о рабочей силе, опубликованные во вторник, 25 июня, Центральным бюро статистики Израиля.

Так, среди людей в возрасте от 25 до 64 лет безработица снизилась с апрельского показателя в 3,3% до 3,2% в мае. Доля безработных мужчин снизилась с 3,2% до 3,1%, тогда как безработных женщин как было 3,4% месяцем ранее, так и осталось.

Стоит отметить, что, несмотря на такие данные Центрального бюро статистики, фактическое число занятого населения в стране сократилось на 3%, по сравнению с апрелем.


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