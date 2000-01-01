25.06 18:05 MIGnews.com

Безработица в Израиле – на рекордно низком уровне

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Количество безработного населения Израиля снизилось с апрельских 3,8% до 3,6% в мае.Об этом свидетельствуют последние данные о рабочей силе, опубликованные во вторник, 25 июня, Центральным бюро статистики Израиля.Так, среди людей в возрасте от 25 до 64 лет безработица снизилась с апрельского показателя в 3,3% до 3,2% в мае. Доля безработных мужчин снизилась с 3,2% до 3,1%, тогда как безработных женщин как было 3,4% месяцем ранее, так и осталось.Стоит отметить, что, несмотря на такие данные Центрального бюро статистики, фактическое число занятого населения в стране сократилось на 3%, по сравнению с апрелем.