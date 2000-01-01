25.06 11:07 MIGnews.com

В Израиле подняли тарифы на проезд в такси

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С понедельника, 24 июня, в Израиле на 3,2% выросли тарифы на такси.Соответствующее распоряжение Комитета по ценам подписали уходящий министр транспорта Исраэль Кац и министр финансов Моше Кахлон, сообщает издание Globes.В прошлый раз тарифы пересматривали год назад, тогда рост составил примерно 4,2%. По новым правилам, минимальный тариф для такси составит 12,40 шекелей вместо 12,00 шекелей.За заказ машины по телефону или через приложение придется выложить 5,20 шекелей вместо 5. За третьего пассажира теперь тоже придется доплачивать на 0,20 шекеля больше (5,00), а за чемодан –на 0,10 шекеля (4,40).Стоит отметить, что из-за проблем со счетчиками, измеряющими поездку в секундах рост на 3,2% коснется лишь тарифа 1 (дневное время), тогда как для тарифа 2 (ночное время, суббота и праздники) рост составит 3,69%.Несмотря на то, что министры работают в переходном правительстве, они весьма быстро одобрили рост тарифов. Когда же речь идет о снижении цен – утверждение таких распоряжений как правило занимает намного больше времени. Например, под давлением таксистов Кац в свое время более чем на полгода задерживал снижение тарифов.Повышение цен базируется на формуле, учитывающей расходы на эксплуатацию автомобиля. В частности, цены на топливо выросли на 7%, средняя зарплата – на 2,4%, а цены на шины – на 9%.С другой стороны, несколько снизилась стоимость амортизации машины.