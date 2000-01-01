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Компания из Бейт-Шемеш получила контракт на $800 млн. 25.06 15:23   MIGnews.com

Компания из Бейт-Шемеш получила контракт на $800 млн

В результате подписания рамочных соглашений производитель компонентов для реактивных двигателей получил рекордные $2,6 млрд дохода.

Небольшой израильский производитель запчастей для реактивных двигателей некоторых ведущих мировых аэрокосмических компаний Bet Shemesh Engines подписал новый долгосрочный контракт с одним из трех крупнейших производителей реактивных двигателей Pratt & Whitney Canada на сумму $800 млн.

Об этом сообщает авторитетное израильское издание Haaretz.

Компания работает с P&W почти 35 лет. Срок действия предыдущего долгосрочного соглашения между сторонами истекает в конце года. Новый договор рассчитан до 2039 года и предусматривает существенный рост стоимости заказов со стороны P&W.

Клиентами израильской компании являются такие гиганты, как GE Aviation, Siemens, а также ВВС Израиля. Производитель специализируется на прецизионном литье, ковке и сборке рам самолетов.

Генеральный директор Bet Shemesh Engines Рам Дрори подчеркнул, что контракт стал крупнейшим из когда-либо заключенных компанией.

«Эта сделка – выражение долгосрочного стратегического сотрудничества между Bet Shemesh Engines и P&W на основе тесных отношений. Благодаря сделке мы заработали рекордные $2,6 млрд дохода от одних только рамочных соглашений», – рассказал он.

Акции Bet Shemesh Engines уже отреагировали на такие известия существенным ростом котировок до 96,40 шекелей ($26,75) на Тель-Авивской фондовой бирже.

Отметим, P&W Canada – подразделение P&W America, принадлежащее американской многонациональной корпорации United Technologies, которая ранее анонсировала слияние с американским производителем брони Raytheon. На основе корпораций создадут аэрокосмический оборонный гигант под названием Raytheon Technologies.

Bet Shemesh Engines не только комплектует, но и восстанавливает двигатели. Его дочерние компании включают Carmel Forge, приобретенную в прошлом году, и сербскую Livnica Preciznih Odlivaka.

Стоимость компании растет уже 10 лет подряд, особенно после того, как FIMI приобрела ее акции у холдинговой группы Clal Industries. В 2016 году сделка оценивалась примерно в 300 млн шекелей. Еще до подписания контракта рыночная капитализация компании приближалась к 800 млн шекелей.

Выручка компании за прошлый год достигла 367 млн шекелей, что на 19% больше, по сравнению с 2017 годом, однако чистая прибыль упала примерно на 7% до 28 млн шекелей.

В первом квартале текущего года выручка резко подскочила более чем на 75% и составила 141 млн. В основном это произошло благодаря росту продаж Carmel Forge. Чистая прибыль и вовсе выросла почти втрое: с 7,5 млн до 20,7 млн шекелей.


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