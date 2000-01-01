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В Израиле снова дорожают цены на аренду жилья | Фото:25.05 17:07   MIGnews.com

В Израиле снова растут цены на аренду жилья

В Израиле снова дорожают цены на аренду жилья после карантина, сообщает издание Globes.

Сайт Yad2 показывает значительный рост спроса за последние несколько недель по всей стране. Например, в период с 10 по 16 мая было произведено 42 000 запросов по поиску квартир для аренды по сравнению с 26 000 месяцем ранее, между 12 и 18 апреля.

Аналогичный рост произошел в Иерусалиме, Бей-Браке, Беэр-Шеве и Эйлате.

Ицик Леви, генеральный директор Ambassador Real Estate, национальной сети агентов по недвижимости, считает, что рост вызван снятием ограничений и сезонными особенностями.

"Обычно в мае, июне и июле наблюдается самый большой спрос на квартиры, и это связано с началом учебного года в сентябре. Кроме того, в марте люди боялись показывать свои квартиры из-за коронавируса, поэтому отложили все до мая", - отметил он.

В Тель-Авиве средняя запрашиваемая цена на аренду квартиры составляла 6 145 шекелей в 2019 году по сравнению с 6 353 шекелями в 2020 - рост на 3,4%.

В Иерусалиме рост составил 4,6%, в Эйлате - 4,8%. Только в Беэр-Шеве наблюдается небольшое падение на 0,7% в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года.


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