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Израиль: стало известно, что будет с пособиями | Фото:25.05 21:48   MIGnews.com

Израиль: стало известно, что будет с пособиями

В Израиле социальные пособия, которые было решено сократить или аннулировать на период эпидемии коронавируса COVID-19, будут выплачены в полном размере до конца мая.

Об этом сообщило министерство социального обеспечения и финансов.

Речь идет об урезанных работающим пенсионерам пособиях. Также это относится к алиментам, выплатам для иждивенцев и инвалидов.

Тем временем, председатель партии "Авода" Амир Перец заявил, что будет выделено 500 миллионов шекелей для финансирования пособий по безработице для самозанятых.

"Самозанятые — очень важная часть экономики Израиля. Они являются одним из наиболее значительных двигателей роста экономики, и я горжусь тем, что вместе с министром соцобеспечения Ициком Шмули я сделал первый шаг к человечной экономике в виде пособия по безработице для самозанятых", — отметил он.


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