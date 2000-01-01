25.05 20:24 MIGnews.com

Минтранс вернет деньги за "сгоревшие" проездные

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Министерство транспорта выплатит компенсации гражданам, купившим месячные проездные в марте, не сумев ими воспользоваться из-за карантина, введенного на фоне пандемии смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В качестве компенсации обладатели проездных смогут приобрести билеты на июнь со скидкой в 50% или получить сумму на карточку "Рав Кав".Между тем, студенческий проездной на год будет также продлен на два месяца. Обладатель билета смогут получить деньги на карточку.Стоимость будет возвращена через приложения для работы с "Рав Кав", а также через мобильные приложения. Деньги будут выплачиваться с 26 мая.