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Галант: вернуть деньги за сорванные поездки детей в Польшу | Фото:25.05 19:55   MIGnews.com

Галант: вернуть деньги за сорванные поездки детей в Польшу

Министр просвещения Йоав Галант распорядился немедленно вернуть родителям школьников 21 миллион шекелей за отмененные поездки в Польшу.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Поездки были отменены из-за вспышки коронавируса COVID-19. По словам Галанта, вопрос о возврате денег поднимался на заседании "Ликуда" в Кнессете 25 мая.

К моменту, когда были отменены поездки, родители девяти тысяч школьников успели внести деньги.


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