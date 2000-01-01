25.05 19:55 MIGnews.com

Галант: вернуть деньги за сорванные поездки детей в Польшу

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Министр просвещения Йоав Галант распорядился немедленно вернуть родителям школьников 21 миллион шекелей за отмененные поездки в Польшу.Об этом сообщают израильские СМИ.Поездки были отменены из-за вспышки коронавируса COVID-19. По словам Галанта, вопрос о возврате денег поднимался на заседании "Ликуда" в Кнессете 25 мая.К моменту, когда были отменены поездки, родители девяти тысяч школьников успели внести деньги.