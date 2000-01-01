25.05 16:45 MIGnews.com

ПА ослабляет ограничения: что и когда начнет работать

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На этой неделе руководство Палестинской автономии ослабит карантинные ограничения, введенные на фоне вспышки смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом 25 мая сообщил премьер-министр ПА Мохаммад Штайе.В частности, с 26 мая будут запущены разные сферы экономики, функционирование которых было приостановлено в связи с распространением коронавируса.По словам Штайе, будут открыты магазины, фабрики, рестораны, мечети и церкви. Государственные учреждения откроются в среду – после мусульманского праздника Ураза-байрам."Настало время постепенно вернуться к нормальной жизни", – отметил Штайе.По данным министерства здравоохранения ПА, подтверждено 423 новых нового случаев заражения коронавирусом на Западном берегу и две смерти.