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ПА ослабляет ограничения: что и когда начнет работать | Фото:25.05 16:45   MIGnews.com

ПА ослабляет ограничения: что и когда начнет работать

На этой неделе руководство Палестинской автономии ослабит карантинные ограничения, введенные на фоне вспышки смертоносного коронавируса COVID-19.

Об этом 25 мая сообщил премьер-министр ПА Мохаммад Штайе.

В частности, с 26 мая будут запущены разные сферы экономики, функционирование которых было приостановлено в связи с распространением коронавируса.

По словам Штайе, будут открыты магазины, фабрики, рестораны, мечети и церкви. Государственные учреждения откроются в среду – после мусульманского праздника Ураза-байрам.

"Настало время постепенно вернуться к нормальной жизни", – отметил Штайе.

По данным министерства здравоохранения ПА, подтверждено 423 новых нового случаев заражения коронавирусом на Западном берегу и две смерти.


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