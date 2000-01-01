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Экономика Израиля сократилась на 7,1% в первом квартале | Фото:25.05 16:24   MIGnews.com

Экономика Израиля сократилась на 7,1% в первом квартале

Экономика Израиля сильно пострадала от пандемии смертоносного коронавируса COVID-19 в первом квартале 2020 года.

По данным Центрального бюро статистики, она сократилась на 7,1%.

"Это сокращение в основном связано с последствиями кризиса коронавируса и является самым высоким за последние 20 лет, включая 2001 год и в последний квартал 2008 года", – отметили в ведомстве.

Потребительские расходы сократились на 20,3%. Хотя затраты на продукты питания и товары для дома выросли на 5,8%.

Инвестиции бизнеса сократились на 17,3%, государственные расходы – на 10,3%. Объем экспорта уменьшился на 0,5%. Валовой внутренний продукт без импорта автомобилей сократился на 4,6%.

Данные приведены за январь, февраль и март, и не включают пик кризиса в апреле.


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