25.05 16:24 MIGnews.com

Экономика Израиля сократилась на 7,1% в первом квартале

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Экономика Израиля сильно пострадала от пандемии смертоносного коронавируса COVID-19 в первом квартале 2020 года.По данным Центрального бюро статистики, она сократилась на 7,1%."Это сокращение в основном связано с последствиями кризиса коронавируса и является самым высоким за последние 20 лет, включая 2001 год и в последний квартал 2008 года", – отметили в ведомстве.Потребительские расходы сократились на 20,3%. Хотя затраты на продукты питания и товары для дома выросли на 5,8%.Инвестиции бизнеса сократились на 17,3%, государственные расходы – на 10,3%. Объем экспорта уменьшился на 0,5%. Валовой внутренний продукт без импорта автомобилей сократился на 4,6%.Данные приведены за январь, февраль и март, и не включают пик кризиса в апреле.