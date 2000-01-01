25.05 14:42 MIGnews.com

IKEA открыла шестой магазин в Израиле в районе Бейт-Шемеш

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Шведская сеть IKEA Israel franchise открыла свой шестой магазин в районе Бейт-Шемеш к западу от Иерусалима.Новый магазин, расположенный в городе Эштаоль, к северу от Бейт-Шемеша и примерно в 16 километрах к западу от столицы, охватывает более 25 000 квадратных метров с 39 залами, на которых представлено около 8 000 продуктов. Новое здание обошлось в 390 миллионов шекелей (111 миллионов долларов).Новый филиал IKEA - это пятый полнофункциональный магазин, остальные расположены в Нетании, Ришон-ле-Цион, Кирьят-Ате и Беэр-Шеве. Шестой магазин, специализирующийся на кухнях, работает в Тель-Авиве.Согласно отчету Globes, в новом магазине IKEA работает около 380 человек, и в нем есть парковка на почти 900 мест.