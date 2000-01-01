26.05 06:34 MIGnews.com

Новые жилищные проекты на севере: более 8000 квартир в Акко

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Комиссия по продвижению предпочтительных жилищных проектов утвердила строительный проект на 550 квартир в поселке Илут, расположенном на севере Израиля. Кроме того, будет опубликован строительный проект на 8.200 единиц жилья в Акко: речь идет о предварительном этапе обнародования деталей проекта для возможных возражений со стороны населения, после чего проект либо корректируется и подается на утверждение, либо утверждается в первозданном виде.Жилой проект в Акко включает, среди прочего, малометражные квартиры и социальное жилье, подходящее как для молодых пар, так и для пенсионеров. В рамках проекта будут возведены десятиэтажные и двадцатиэтажные башни, а также малоэтажные жилые дома.Новый жилой район будет размещен на восточной стороне шоссе номер 4. Помимо многоквартирных домов, в него включено около 850 тысяч метров коммерческих и торговых площадей и 340 тысяч метров общественных зданий. Будут также оборудованы парки и площади, проложены пешеходные и велосипедные дорожки, а также автомобильные дороги.В рамках программы будет улучшена система общественного транспорта в Акко и окрестностях города, построена новая железнодорожная станция, к которой будут продлены железнодорожные пути линии Кармиэль-Хайфа. Помимо этого, в новом районе будут ездить маршрутные автобусы и “Метронит”. Проект включает также создание дорожной развязки шоссе номер 4 и номер 85.Утвержденный строительный проект в поселке Илут включает в себя, помимо жилых домов, 3.600 квадратных метров торговых площадей, 9.000 квадратных метров, предназначенных для общественных зданий и 11 дунамов земли под парки, скверы и общественное пространство.