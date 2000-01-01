25.05 19:31 MIGnews.com

Израиль на 25% сократит поставки электричества в сектор Газа

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Из-за колоссальных долгов сектора Газа перед Электрической компанией Израиля в конце этого месяца Еврейское государство начнет постепенно сокращать объем поставляемой в анклав электроэнергии.В интервью арабской версии "Би-би-си" координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай отметил, что очень скоро палестинцам урежут количество электричества на четверть. По его словам, этот вопрос связан с продолжающимися "внутренними проблемами" между лидерами Палестинской администрацией в Иудее и Самарии и террористической организацией ХАМАС в Газе.Мордехай раскритиковал руководство ХАМАСа за то, что оно отдало предпочтение не улучшению качества жизни жителей палестинского анклава, а укреплению своих военных возможностей.С какого именно числа начнется сокращение поставок, Мордехай не сказал.Напомним, что после закрытия последней работавшей электростанции из-за нехватки топлива жителям сектора Газа электричество включают лишь на 4 часа в день.