25.05 15:40 MIGnews.com

В Бен-Гурион разрешат работать всем такси Израиля

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Начиная с понедельника, 25 мая, всем такси, зарегистрированным на территории Израиля будет разрешено забирать пассажиров из международного аэропорта Бен-Гурион.Соответствующее распоряжение дано главой управления израильских аэропортов Яковом Ганотом.Решение вынесено после провала идеи с тендером, целью которого было значительно снизить стоимость услуг такси для пассажиров. тендер выиграла таксистская компания Хадар, совместно со службой вызова Gett. По условиям тендера, Хадар должна была предоставить скидку 31% на поездки из аэропорта.Таксисты Хадар однозначно отказались выполнения подобных условий, заявив, что не могут работать себе в убыток. Израильское управление аэропортов разорвало контракт с Хадар.Одновременно три члена руководства Израильской Ассоциации таксистов были задержаны антимонопольным управлением. Их подозревали в попытке организации сговора с тем, чтобы не допустить снижения цен на проезде из Бен-Гурион. Всех троих рано утром подняли с постелей и отвезли на допрос. Их допрашивали много часов подряд и отпустили только под вечер.