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Delek намерена приобрести месторождение в Северном море | Фото:26.04 07:07   MIGnews.com

Delek намерена приобрести месторождение в Северном море

Израильская компания Delek Group Ltd. готовится подписать соглашение о приобретении нефтяных и газовых месторождений в Северном море, которые на данный момент принадлежат энергетическому гиганту Chevron.

Об этом в четверг, 25 апреля сообщает портал Globes со ссылкой на Reuters.

По данным источников Reuters, сделка, стоимость которой оценивают в 1,8 - 2 миллиона долларов, может быть достигнута в течение нескольких дней.

Ожидается, что одной из сторон соглашения выступит компания Ithaca Energy, являющаяся подразделением Delek. Консультантами сделки будут JP Morgan и BNP Paribas.

Ранее в этом месяце Del3ek приобрела 22,4% акций Shell на месторождении Цезарь-Тонга в Мексиканском заливе США за 965 миллионов долларов.

Как известно, ранее Chevron Corp. планировала продать не только месторождения Alba, Alder, Captain, Elgin/Franklin, Erskine и Jade, но и платформу Britannia.


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