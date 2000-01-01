Delek намерена приобрести месторождение в Северном море
Израильская компания Delek Group Ltd. готовится подписать соглашение о приобретении нефтяных и газовых месторождений в Северном море, которые на данный момент принадлежат энергетическому гиганту Chevron.
Об этом в четверг, 25 апреля сообщает портал Globes со ссылкой на Reuters.
По данным источников Reuters, сделка, стоимость которой оценивают в 1,8 - 2 миллиона долларов, может быть достигнута в течение нескольких дней.
Ожидается, что одной из сторон соглашения выступит компания Ithaca Energy, являющаяся подразделением Delek. Консультантами сделки будут JP Morgan и BNP Paribas.
Ранее в этом месяце Del3ek приобрела 22,4% акций Shell на месторождении Цезарь-Тонга в Мексиканском заливе США за 965 миллионов долларов.
Как известно, ранее Chevron Corp. планировала продать не только месторождения Alba, Alder, Captain, Elgin/Franklin, Erskine и Jade, но и платформу Britannia.