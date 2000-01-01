Доноры дадут Сирии $4,4 млрд помощи

В среду, 25 апреля, международные доноры, участники двухдневной конференции по Сирии в Брюсселе, согласовали выделение 4,4 млрд долл. в качестве помощи разбитой войной стране и ее населению.
Председатель Управления по координации гумвопросов ООН Марк Лоукок отметил, что в 2017 году Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Сирии - четверть триллиона долл. В донорской конференции по Сирии, которую организовали ООН и ЕС, принимают участие представители 80 стран.
Наибольшие взносы согласились сделать Евросоюз, Великобритания и Германия. Правительство ФРГ выделит на поддержку сирийцев 1 млрд евро, пишет ABCnews.
Как известно, ООН и партнеры требуют минимум 3,5 млрд долл. для помощи 13 млн сирийцев. В 2017 году, когда в ЕС проводили подобную конференцию, страны-доноры пообещали выделить 5,6 млрд евро, в этом году ожидали столько же.