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Доноры дадут Сирии $4,4 млрд помощи 25.04 18:41   MIGnews.com

Доноры дадут Сирии $4,4 млрд помощи

В среду, 25 апреля, международные доноры, участники двухдневной конференции по Сирии в Брюсселе, согласовали выделение 4,4 млрд долл. в качестве помощи разбитой войной стране и ее населению.

Председатель Управления по координации гумвопросов ООН Марк Лоукок отметил, что в 2017 году Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Сирии - четверть триллиона долл. В донорской конференции по Сирии, которую организовали ООН и ЕС, принимают участие представители 80 стран.

Наибольшие взносы согласились сделать Евросоюз, Великобритания и Германия. Правительство ФРГ выделит на поддержку сирийцев 1 млрд евро, пишет ABCnews.

Как известно, ООН и партнеры требуют минимум 3,5 млрд долл. для помощи 13 млн сирийцев. В 2017 году, когда в ЕС проводили подобную конференцию, страны-доноры пообещали выделить 5,6 млрд евро, в этом году ожидали столько же.
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