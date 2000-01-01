25.04 09:38 MIGnews.com

Порт Салоники продан почти за 232 млн евро

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Порт Салоники продан почти за 232 млн евро, передает РИА Новости.Сообщается, что консорциум, в который вошли компании Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS, выиграл международный тендер на концессию порта до 2051 года.По данным Фонда по использованию госимущества HRADF, выплата за 67% акций составила 231,926 млн евро. Общая стоимость договора при этом составляет 1,1 млрд евро. В нее также входят обязательные инвестиции на сумму 180 млн евро в следующие семь лет и ожидаемый доход для Греции от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта) в размере более 170 млн евро. Кроме того, общая сумма включает ожидаемые дивиденды, которые будут получены от HRADF на оставшиеся 7,22% акций, и инвестиции.Отмечается, что тендерные документы поступят на проверку в контрольную комиссию в ближайшее время. После одобрения будет подписано соглашение о покупке акций. Сделку также должны одобрить органы власти.