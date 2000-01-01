25.04 18:32 MIGnews.com

Delek продаст 10% месторождения Тамар

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Израильская газодобывающая корпорация Delek Group объявила о намерении продать на бирже 10% (из 31,5%, которыми он владеет) второго по объему газового месторождения Тамар. Соответствующее объявление на Тель-Авивской бирже 25 апреля сделали две дочерние компании корпорации Delek Drilling и Avner.С этой целью Delek создаст новую компанию, единственным активом которой будут права на Тамар. Впоследствии она будет выпускать либо акции, либо облигации, либо их комбинацию доступных как институциональным инвесторам, так и общественным компаниям. Вырученные средства Delek Drilling и Avner разделят в качестве дивидендов.В целом Delek Group собирается продать все свои активы месторождения Тамар за 4 года, выручив при этом до 2 млрд. долларов, пишет сайт Natural Gas World, ссылаясь на заявление компании.Несмотря на объявленное ранее намерение продать акции на международном рынке, первая партия акций Delek все же будет выставлена на бирже Тель-Авива. Компания не отвергает возможность продажи остальной части активов за границей.За первую партию акций в корпорации рассчитывают выручить 1,2 млрд. долларов, исходя из оценки совокупной стоимости газового месторождения в 12 млрд., которая была установлена в прошлом году, когда партнер "Делека", кормания Noble Energy продала 3,5% акций товариществу с ограниченной ответственностью Everest.Руководство Delek Group рассчитывает завершить сделку купли-продажи в течение двух месяцев.