Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Delek продаст 10% месторождения Тамар | Фото: Thinkstock25.04 18:32   MIGnews.com

Delek продаст 10% месторождения Тамар

Израильская газодобывающая корпорация Delek Group объявила о намерении продать на бирже 10% (из 31,5%, которыми он владеет) второго по объему газового месторождения Тамар. Соответствующее объявление на Тель-Авивской бирже 25 апреля сделали две дочерние компании корпорации Delek Drilling и Avner.

С этой целью Delek создаст новую компанию, единственным активом которой будут права на Тамар. Впоследствии она будет выпускать либо акции, либо облигации, либо их комбинацию доступных как институциональным инвесторам, так и общественным компаниям. Вырученные средства Delek Drilling и Avner разделят в качестве дивидендов.

В целом Delek Group собирается продать все свои активы месторождения Тамар за 4 года, выручив при этом до 2 млрд. долларов, пишет сайт Natural Gas World, ссылаясь на заявление компании.

Несмотря на объявленное ранее намерение продать акции на международном рынке, первая партия акций Delek все же будет выставлена на бирже Тель-Авива. Компания не отвергает возможность продажи остальной части активов за границей.

За первую партию акций в корпорации рассчитывают выручить 1,2 млрд. долларов, исходя из оценки совокупной стоимости газового месторождения в 12 млрд., которая была установлена в прошлом году, когда партнер "Делека", кормания Noble Energy продала 3,5% акций товариществу с ограниченной ответственностью Everest.

Руководство Delek Group рассчитывает завершить сделку купли-продажи в течение двух месяцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:24
Путин: В мире растет интерес к российскому вооружению
19:11
"Аль-Каида" причастна к теракту в Петербурге
18:59
Швеция. Два мигранта и швед осуждены за изнасилование-онлайн
17:58
Основатель Google показал летающий автомобиль будущего  
17:29
Суд Петах-Тиквы признал секту "Лев Тахор" опасным культом
16:30
Канадский легкоатлет с “кокаиновым поцелуем”, оказался геем
16:13
Израиль считается дорогим и небезопасным для туристов
16:11
Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии
16:10
Хаменеи назвал Израиль и США врагами человечества
15:44
Солдаты "Голани" предотвратили теракт под Хшемом
15:26
Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ
15:09
Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра
14:13
Нетаниягу о встрече с Габриэлем: ничего не изменилось
14:03
Россия считает антисирийские санкции США безосновательными
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus