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row.jimmychoo.com 27.04 03:22   MIGnews.com

Компания Jimmy Choo выставлена на продажу

Британская компания Jimmy Choo, производитель и продавец дизайнерской обуви и аксессуаров, выставлена на продажу. В сообщении компании отмечается, что она "приняла решение провести оценку различных стратегических вариантов, доступных ей для максимизации стоимости, и рассматривает предложения о покупке".

Немецкая JAB Luxury, владеющая 70% акций Jimmy Choo, "подтвердила, что поддерживает процесс продажи компании", говорится в пресс-релизе Jimmy Choo. Владельцами еще 3% акций компании являются ее сотрудники, суверенным фондам Сингапура и Кувейта принадлежит соответственно 2,7% и 2,5% акций Jimmy Choo.

Компания пока не получала предложений от потенциальных покупателей, отмечается в пресс-релизе. Продажи Jimmy Choo в 2016 году увеличились на 1,6% без учета колебаний валютных курсов, хорошие темпы роста в Китае были компенсированы слабыми продажами в США и Европе. Выручка с учетом изменения курса фунта стерлингов в минувшем году подскочила на 15% - до рекордных 364 млн фунтов ($467 млн).

Акции Jimmy Choo за прошедший год подорожали на 25%, капитализация составляет порядка 682 млн фунтов. В России у Jimmy Choo работают пять магазинов, четыре из которых расположены в Москве и один - в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании.
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