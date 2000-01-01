26.04 09:16 MIGnews.com

Израиль: рост цен на жилье остановился

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Центральное статистическое бюро опубликовало данные относительно цен на жилье, согласно которым 2017 год начался с практически нулевого роста: в январе-феврале цены выросли всего на 0,1% по сравнению с декабрем-январем. Фактически, за 4 последних месяца цены на жилье стоят на месте: рост цен на 0,1%, до этого рост на 0,4% (ЦСБ исправил рост с 0,5% до 0,4%), еще месяцем ранее падение цен на 0,5%, а до этого месяц без изменения (0%). Для сравнения, за аналогичный период годом ранее цены росли в среднем на 0,6% в месяц. С января 2016 года по январь 2017 года цены на жилье в Израиле выросли на 6%, что указывает на снижение темпов годового роста — долгое время темпы роста цен достигали 8% в год.Данные ЦСБ указывают на существенное падение активности покупателей квартир от подрядчиков: в период с июня 2016 года по февраль 2017 года ежемесячно количество сделок падало в среднем на 1.3%, с 2.530 до 2.420 единиц жилья в месяц. Анализ данных за 2016 год указывает на еще более значительно падение количества сделок с новыми квартирами: если в первой половине года заключалось ежемесячно 2.500-3.000 сделок, то ближе к концу года речь шла уже о 2.000-2.200 сделках ежемесячно. Похожие данные были опубликованы и министерством финансов, так что можно предположить, что именно снижение спроса стало причиной остановки роста цен.В опубликованных ЦСБ данных вызывает тревогу рост на 0,8% индекса «квартирных услуг», который указывает на изменения в размере арендной платы. Поскольку речь идет об одиночном месячном показателе, а за последний год индекс «квартирных услуг» вырос всего на 0,2%, то пока что рано приходить к каким-либо выводам относительно развития тех или иных тенденций. За последние месяцы — на фоне продвижения закона о налогообложении владельцев трех и более квартир — инвесторами было продано немало квартир, ранее сдаваемых в аренду. Есть немало свидетельств от арендаторов о том, что при перезаключении договора владельцы недвижимости вносят в договор пункт, согласно которому арендная плата вырастет при утверждении закона. Пока что неясно, является ли рост параграфа в марте результатом этих изменений, ответ можно будет получить в течение ближайших месяцев.На данный момент налицо прекращение роста цен и вопрос в том, идет ли речь о «передышке» накануне дальнейшего роста, или же речь идет о долгожданном изменении тенденции.