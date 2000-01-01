Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Россия вернула первенство по экспорту нефти в Китай | Фото: Thinkstock26.04 02:25   MIGnews.com

Россия вернула первенство по экспорту нефти в Китай

В марте 2017 года Россия опередила Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Китай, тем самым вернув себе первенство, передает Reuters со ссылкой на данные таможни Китая.

Экспорт российской нефти в КНР вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1%, до 1,1 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия поставлял Китаю 1,07 млн баррелей в сутки, что на 15% больше, чем годом ранее.

За первые три месяца поставки Саудовской Аравии держались на уровне 1,165 млн баррелей в сутки, в результате страна стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай за квартал.

В начале марта сообщалось, что РЖД увеличат до 50% скидку на перевозки нефти в Китай.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:13
В телеведущего в прямом эфире ударила молния
00:44
Названа банкнота года
23:33
Лавров заявил, что в США на постах еще остаются люди Обамы
22:06
Элтон Джон отменил гастроли из-за болезни
21:58
Uber уличили в слежке за клиентами
21:37
Умерла военный писатель Елена Ржевская
21:13
Либерман: Я никому не советую проверять наши возможности
20:58
В Charlie Hebdo высмеяли Эманнюэля Макрона и его жену
20:32
Министр индел Германии не стал слушать объяснения Нетаниягу
19:37
Германия финансирует НГО, поддерживающие уничтожение Израиля
19:24
Путин: В мире растет интерес к российскому вооружению
19:11
"Аль-Каида" причастна к теракту в Петербурге
18:59
Швеция. Два мигранта и швед осуждены за изнасилование-онлайн
18:32
Delek продаст 10% месторождения Тамар
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus