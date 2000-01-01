26.04 02:25 MIGnews.com
Россия вернула первенство по экспорту нефти в Китай
В марте 2017 года Россия опередила Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Китай, тем самым вернув себе первенство, передает Reuters со ссылкой на данные таможни Китая.
Экспорт российской нефти в КНР вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1%, до 1,1 млн баррелей в сутки.
Саудовская Аравия поставлял Китаю 1,07 млн баррелей в сутки, что на 15% больше, чем годом ранее.
За первые три месяца поставки Саудовской Аравии держались на уровне 1,165 млн баррелей в сутки, в результате страна стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай за квартал.
В начале марта сообщалось, что РЖД увеличат до 50% скидку на перевозки нефти в Китай.
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