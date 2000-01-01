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25.03 16:10   MIGnews.com

Израиль: фермеры разоряются из-за ввоза продуктов из Газы

Израильские фермеры организуют акцию протеста в понедельник, 26 марта, в Тель-Авиве на улице Менахем Бегин.

Фермеры будут с десяти до часу дня бесплатно раздавать свою продукцию, предназначенную для уничтожения - из-за невозможности сбыть ее на фоне дешевого импорта сельскохозяйственных продуктов из Газы.

Фермеры подчеркивают, что все сельскохозяйственные продукты, идущие из Газы орошаются неочищенной канализационной водой и обрабатываются опасными для здоровья пестицидами.

Фермеры винят в происходящем министра сельского хозяйства Ури Ариэля и Государство Израиль.
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