25.03 16:10 MIGnews.com
Израиль: фермеры разоряются из-за ввоза продуктов из Газы
Израильские фермеры организуют акцию протеста в понедельник, 26 марта, в Тель-Авиве на улице Менахем Бегин.
Фермеры будут с десяти до часу дня бесплатно раздавать свою продукцию, предназначенную для уничтожения - из-за невозможности сбыть ее на фоне дешевого импорта сельскохозяйственных продуктов из Газы.
Фермеры подчеркивают, что все сельскохозяйственные продукты, идущие из Газы орошаются неочищенной канализационной водой и обрабатываются опасными для здоровья пестицидами.
Фермеры винят в происходящем министра сельского хозяйства Ури Ариэля и Государство Израиль.
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