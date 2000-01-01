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Надо больше денег на войну | Фото: Israel Defense Forces/Flickr25.03 14:26   MIGnews.com

Надо больше денег на войну

Север Израиля не готов к войне, поэтому для решения этой проблемы правительство должно увеличить военное финансирование, считает министр обороны Авигдор Либерман.

"Наилучшая ситуация на юге, вокруг сектора Газа. Наихудшая ситуация на севере", - заявил он на конференции газеты "Едиот Ахронот" 25 марта.

Глава оборонного ведомства заверил собравшихся в том, что Израиль не позволит Ирану ни завладеть ядерным оружием, ни закрепиться в Сирии.

"Мы это не просто так говорим. Именно это мы и имеем в виду", - предупредил Либерман.

В ответ на вопрос о запланированном масштабном протесте жителей сектора Газа около забора безопасности на границе с Израилем на фоне напряженности министр призвал не сеять панику и не волноваться.

"Прежде всего, не беспокойтесь. Мы должны со всем справляться спокойно и решительно. Мы готовы к любому сценарию, мы повышаем бдительность и не упустим ни одно происшествие", - сказал он.

Авигдор Либерман назвал цифру в 1,7 млрд. шекелей, которые правительство потратило на защитные сооружения вокруг сектора Газа с 2006 года. В перерасчете на население анклава выходит около 37 тыс. шекелей на одного жителя.

На строительство бомбоубежищ на севере страны было выделино мизер - лишь 236 млн. шекелей за аналогичный период времени. Это получается около 970 шекелей на каждого из почти 250 тыс. живущих там человек. По подсчетам министра, для обеспечения достаточной безопасности северного региона не хватает еще 760 млн.

Миллиард шекелей он считает "необходимым минимумом", после которого север догонит юг по уровню безопасности.

Впрочем об этой проблеме правительство уже предупреждали. В январе представитель командования тыла полковник Голан Вах доложил в Кнессете, что около у 24% евреев и 40% арабов, проживающих в пределах 9 км от границы с Ливаном и Сирией нет доступа к адекватным бомбоубежищам.
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