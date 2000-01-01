Надо больше денег на войну

"Прежде всего, не беспокойтесь. Мы должны со всем справляться спокойно и решительно. Мы готовы к любому сценарию, мы повышаем бдительность и не упустим ни одно происшествие", - сказал он.
Авигдор Либерман назвал цифру в 1,7 млрд. шекелей, которые правительство потратило на защитные сооружения вокруг сектора Газа с 2006 года. В перерасчете на население анклава выходит около 37 тыс. шекелей на одного жителя.
На строительство бомбоубежищ на севере страны было выделино мизер - лишь 236 млн. шекелей за аналогичный период времени. Это получается около 970 шекелей на каждого из почти 250 тыс. живущих там человек. По подсчетам министра, для обеспечения достаточной безопасности северного региона не хватает еще 760 млн.
Миллиард шекелей он считает "необходимым минимумом", после которого север догонит юг по уровню безопасности.
Впрочем об этой проблеме правительство уже предупреждали. В январе представитель командования тыла полковник Голан Вах доложил в Кнессете, что около у 24% евреев и 40% арабов, проживающих в пределах 9 км от границы с Ливаном и Сирией нет доступа к адекватным бомбоубежищам.