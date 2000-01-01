Что нужно знать о техническом анализе на рынке Форекс
Редкий трейдер рынка Форекс обходится без инструментов технического анализа. Это самая популярная и часто используемая методика, основоположником которой считается Чарльз Доу. В 1884 году в «Уолл Стрит Джорнал» он опубликовал статью, в которой заложил основы технического анализа текущих рыночных курсов акций. Новый толчок для развития этого направления дала Великая Депрессия 1929-33 гг. Целый ряд выдающихся математиков внесли свой вклад в разработку графического и алгебраического аналитического инструментария.
С распространением компьютеров применение технического анализа упростилось и стало доступным для любого трейдера, который metatrader 4 download и начал свою историю на рынке Форекс. Технический анализ позволяет:
● Оценить текущее состояние рынка, интенсивность существующей тенденции.
● Спрогнозировать дальнейшее изменение цены валюты.
● Выбрать точку открытия сделки, ее продолжительности и точку выхода.
● Построить ценовой канал, выставить линии поддержки и сопротивления.
● Правильно установить приказы стоп-лосс и тейк-профит.
Основные методы технического анализа:
1. Графический – самый старый метод, в основе которого лежит построение графиков движения цены и объемов. Визуально на графиках легко различить типовые повторяющиеся фигуры и на их основании спрогнозировать направление последующего движения цены.
2. Математический метод подразумевает описание в виде математических формул процессов на рынке. С помощью индикаторов, рассчитанных по формулам, можно оценить текущее состояние рынка, идентифицировать состояние перекупленности или перепроданности и на этом основании определить дальнейшие события на рынке.
3. Циклический метод основан на систематическом повторении событий. Автор теории волн Ральф Нельсон Эллиотт выделил 13 моделей волнового движения цен, которые регулярно повторяются, различаясь только по времени и амплитуде. Связанные между собой они образуют более крупные фрактальные аналоги, которые в свою очередь являются элементами еще более масштабных моделей.
Стоит отметить, что технический анализ на протяжении всего своего существования повергается критике. Некоторые вполне успешные трейдеры считают, что он может проанализировать прошлое, но не дает правдивой картины будущего. Для этого нужен фундаментальный анализ, опыт и чутье трейдера. Технический анализ действительно не гарантирует стопроцентной точности, но с большой степенью вероятности может подсказать направление движения цен, то есть тренд. А тренд, как известно друг любого трейдера, позволяющий заработать. Поэтому польза от технического анализа несомненна.
Процесс усовершенствования технического анализа продолжается до сих пор. Появляются и проверяются на практике новые инструменты, индикаторы, которые используются на платформе MetaTrdaer4. Многие трейдеры, освоив базовые понятия технического анализа, разрабатывают собственные эксклюзивные методики и индексы. С другой стороны, применение анализа стандартизируется, разрабатываются программы-советники, которые помогают трейдерам в принятии решений или в осуществлении автоматической торговли с помощью роботов. Существует Международная федерация технического анализа (IFTA), которая на некоммерческих основаниях способствует обмену информацией, организует встречи и дискуссии аналитиков по злободневным темам, а также осуществляет сертификацию новых инструментов анализа.