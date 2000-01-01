25.03 10:19 MIGnews.com

Россия и семь стран договорились о сотрудничестве в Арктике

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Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике. В документе изложены доктрина, тактика, процедуры и протоколы обмена информацией для реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике. Подписание прошло в рамках форума береговой охраны Арктики, передает Интерфакс со ссылкой на береговую охрану США."Этот форум - один из многих способов использования возможностей береговой охраны для дипломатических целей, - быстро зарекомендовал себя в качестве главной платформы для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике", - заявил командир береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт.Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.Рассмотрение заявки в комиссии ООН может занять 3-5 лет. Но Россия хочет ускорить рассмотрение заявки, так как летом 2017 года может обновиться состав комиссии ООН. Обновление происходит раз в 10 лет.