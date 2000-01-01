25.03 12:20 MIGnews.com

Немецкий госбанк случайно перевел $5,4 млрд другим банкам

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Немецкий государственный банк развития KfW ошибочно перечислил более четырех миллиардов евро ($5,4 млрд) в четыре банка, пишет Bloomberg.Отмечается, что причиной операции назвали технический сбой, из-за которого неоднократно повторялись отдельные платежи."KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин", – говорится в заявлении банка.В банке отметили, что ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно.Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 миллионов евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве. Передача превратилась в политический скандал в Германии, и газета Bild назвала KfW "самым глупым банком Германии".