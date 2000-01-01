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Коронавирус грозит экономике Израиля потерей 14 млрд шекелей | Фото:25.02 07:32   MIGnews.com

Коронавирус грозит экономике Израиля потерей 14 млрд шекелей

Вспышка коронавируса нового типа может привести к снижению экономического производства в Израиле до 1%, так как запасы по всему миру резко упали.

Соответствующую оценку ситуации провело Министерства финансов в понедельник, 24 февраля, передает The Times of Israel.

По оценкам ведомства, эпидемия может стоить экономике по меньшей мере четверти процента. Ожидаемый дефицит составляет от 3,6 млрд шекелей до 14 млрд шекелей. И эта оценка не включила возможность "кошмарного сценария".

В понедельник министр финансов Моше Кахлон созвал экстренное совещание по коронавирусу, на котором присутствовали представители финансовых органов и Банка Израиля. Главный экономист ведомства Шира Гринберг сказала, что вспышка заболевания не повлияла на макроэкономическую активность. Но министерство получило сообщения от компаний о потенциальном ущербе от вируса, а некоторые крупные фирмы уже понесли потери.

На прошлой неделе министр транспорта Бецалель Смотрич рассказал о потере авиакомпании El Al в размере 50 млн долларов. По оценкам, Минздрав также столкнется с увеличением расходов из-за вируса. Правительственные бюджеты в настоящее время заморожены из-за политического тупика, и возникли опасения, что вирус может охладить явку избирателей на выборах. Туризм также пойдет на спад, поскольку Израиль посетят меньше иностранцев.

Кахлон призвал создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране из-за коронавируса.

Что примечательно, в понедельник страхи распространение заболевания страхи вызвали негативную волну на фондовых рынках, понизив индексы по всему миру. На фондовой бирже Тель-Авива индекс TA-35 упал на 1,42%, а индекс – на 1,67%. В США прослеживалась аналогичная ситуация: индекс Dow Jones Industrial рухнул на 3,56%, а S & P 500 – на 3,3%.

Несмотря на опасения, Банк Израиля заявил, что его процентная ставка останется на уровне 0,25%. Следующее решение по данному вопросу будет вынесено 6 апреля.


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