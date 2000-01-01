Rafael обеспечит ВВС Индии передовыми системами связи
Израильская компания оборонной электроники Rafael Advanced Defense Systems Ltd. передала свой первый заказ на производство сотен передовых систем связи для ВВС Индии своей новой дочерней компании ARC.
Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает Globes.
Заказ составляет 30 миллионов долларов. В филиале будут работать сотни рабочих в Хайдарабаде на юге Индии. Система основана на информации, которую Rafael передаст Индии в соответствии с соглашением, подписанным с властями Индии в 2017 году.
Инновационные системы связи Rafael BNet, которые классифицируются как программное обеспечение, были адаптированы к эксплуатационным требованиям ВВС Индии.
В дополнение к производству этих систем, контракт, подписанный Rafael, также включает обслуживание систем и помощь, оказанную предприятием персоналу ВВС Индии.