25.02 16:52 MIGnews.com

Родителям с маленьким окладом повысят "рабочую премию"

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Министр финансов Моше Кахлон (“Кулану”) в рамках своей программы поддержки работающих семей и среднего класса “Семья нетто” продвигает программу по увеличению так называемой “рабочей премии” (“маанак авода”, или отрицательный подоходный налог) для работающих родителей, получающих низкую зарплату. Впервые программа предусматривает особую премию для семей, где работают оба родителя. Новая льгота обойдется государственной казне в 750 миллионов шекелей.В соответствии с предложением министра финансов, матери и отцы одного или двух детей, зарабатывающие от 2100 шекелей в месяц до 6500 шекелей в месяц, получат “рабочую премию” до 495 шекелей в месяц. Родители троих и более детей получат “рабочую премию” до 720 шекелей в месяц. При этом размер “рабочей премии” для женщин и мужчин будет одинаковым. Сейчас отцы одного или двоих детей получают “рабочую премию” до 330 шекелей в месяц, и отцы троих и более детей - до 480 шекелей в месяц.Программа предполагает особую поддержку для семей, в которых работают оба родителя: в этом случае им полагается дополнительно 30% “рабочей премии”, то есть, размер “маанак авода” вырастет до 644 на родителя одного или двух детей и до 936 шекелей на родителя троих и более детей. Следует отметить, что речь идет о первых этапах обсуждения, и к моменту утверждения предложения Моше Кахлона цифры могут измениться.Цель повышения “рабочей премии” - стимулирование выхода на работу родителей маленьких детей, которым без дополнительной поддержки от государства невыгодно работать. Наиболее сильно это бьет по матерям: женщины теряют квалификацию, из-за вынужденного “простоя” страдает их карьера. Благодаря повышению отрицательного подоходного налога, министерство финансов надеется вывести тысячи семей из круга бедности.