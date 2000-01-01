25.02 19:21 MIGnews.com
Boeing откроет свой первый завод в Европе
Американская авиастроительная корпорация Boeing анонсировала открытие своего первого завода в Европе, сообщает Bloomberg.
Производство расположится в британском городе Шеффилд.
Проект оценивается в 25 миллионов долларов. Однако инвестиции окупаемы в краткосрочной перспективе, поскольку подобное разделение значительно снизит затраты на производство.
На новом заводе будут комплектоваться запчасти для моделей самолетов Boeing 737 и 777, отмечает издание.
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