25.02 19:21 MIGnews.com

Boeing откроет свой первый завод в Европе

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Американская авиастроительная корпорация Boeing анонсировала открытие своего первого завода в Европе, сообщает Bloomberg.Производство расположится в британском городе Шеффилд.Проект оценивается в 25 миллионов долларов. Однако инвестиции окупаемы в краткосрочной перспективе, поскольку подобное разделение значительно снизит затраты на производство.На новом заводе будут комплектоваться запчасти для моделей самолетов Boeing 737 и 777, отмечает издание.