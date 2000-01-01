ЕС не против ударить санкциями по Британии: названо условие
Европейский Союз хочет иметь право применять санкции по отношению к Великобритании, если компании страны нарушат условия торгового соглашения.
Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующие документы.
Дипломаты обсудили в Брюсселе переговорную позицию с Великобританией, которая заключается в том, что Соединенное Королевство должно строго придерживаться правил и договоренностей, касающихся прав трудящихся и защиты окружающей среды в обмен на торговое соглашение с некоторыми ограничениями.
В случае несоблюдения правил Брюссель хочет предпринимать ответные "гибкие и временные меры".
Ожидается, что соглашение об условиях будущего партнерства Британии и Евросоюза, в том числе об условиях торговли, будет заключено до конца 2020 года. В течение года будут действовать старые торговые правила на переходный период.
В свою очередь, руководство Великобритании настаивает на прекращении ориентации на Брюссель и установке собственных законов.