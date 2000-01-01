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ЕС не против ударить санкциями по Британии: названо условие | Фото:25.01 18:46   MIGnews.com

ЕС не против ударить санкциями по Британии: названо условие

Европейский Союз хочет иметь право применять санкции по отношению к Великобритании, если компании страны нарушат условия торгового соглашения.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующие документы.

Дипломаты обсудили в Брюсселе переговорную позицию с Великобританией, которая заключается в том, что Соединенное Королевство должно строго придерживаться правил и договоренностей, касающихся прав трудящихся и защиты окружающей среды в обмен на торговое соглашение с некоторыми ограничениями.

В случае несоблюдения правил Брюссель хочет предпринимать ответные "гибкие и временные меры".

Ожидается, что соглашение об условиях будущего партнерства Британии и Евросоюза, в том числе об условиях торговли, будет заключено до конца 2020 года. В течение года будут действовать старые торговые правила на переходный период.

В свою очередь, руководство Великобритании настаивает на прекращении ориентации на Брюссель и установке собственных законов.


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