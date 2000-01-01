Шотландия полностью откажется от газа и нефти: названы сроки

"Шотландия считается одним из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики. Местные власти поставили перед собой цель отказаться от сжигания ископаемого топлива к 2020 году, и эта цель будет выполнена – в течение года регион будет получать все свое электричество из чистых источников", – сказано в материале.
Благодаря удачному географическому положению, уже в 2015 году "зеленая" генерация покрывала 59% нужд населения Шотландии в электричестве. Если прогноз сбудется, то страна окажется списке регионов, которые уже вырабатывают большую часть энергии за счет ВИЭ.
Следующей целью станет декарбонизация других секторов экономики, в частности, теплоснабжения и транспорта. К 2032 году будут запрещены безиновые и дизельные автомобили. Шотландские власти намерены достичь климатической нейтральности к 2045 году — на пять лет раньше, чем Великобритания.