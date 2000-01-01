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Индекс Доу-Джонса ответил на победу Трампа рекордным ростом | Фото: Thinkstock25.01 17:57   MIGnews.com

Индекс Доу-Джонса ответил на победу Трампа рекордным ростом

Американский промышленный индекс Доу-Джонса установил исторический рекорд, поднявшись на фондовых биржах выше 20 000 пунктов. Кроме того, как сообщает CBC News, на торгах среды он показал рост на 0,58%.

Стоит отметить, что это довольно символическая реакция на вступление в права новой администрации Дональда Трампа американских фондовых рынков, промышленной составляющей которых и является старейший среди существующих американских рыночных индексов. Промышленный индекс Доу-Джонса рассчитывается на основе показателей 30 самых крупных компаний страны.

Так, если предыдущим максимумом этого фондового индекса были достигнутые в декабре 19 975,02 пункта, то сегодня он поднялся до 20 027,24 пункта.

Аналитики называют это прямым последствием решений Трампа упростить налоговое бремя для бизнеса и разорвать договор о Транстихоокеанском партнерстве.

"Трамп работает всего пять дней, но он – человек действия. Поэтому все должны быть уверены в том, что разберется с тремя вещами – налогами, торговлей и регулированием", - так прокомментировал произошедшее торговый директор компании Performance Trust Capital Partners Брайан Баттл.
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