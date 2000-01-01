24.12 09:32 MIGnews.com
Израиль: Цены на электричество снизят в январе
Управление электроэнергией Израиля сообщило о снижении тарифов в январе 2020 года.
Тарифы для граждан будут снижены в среднем на 4,13%, тарифы для бизнеса - на 5,3%.
В целом, речь идет о сокращении тарифов на сумму 1,3 миллиарда шекелей.
Ключевым фактором для снижения тарифов стало удешевление угля и начало добычи газа с месторождения Левиафан.
Как сообщает Маарив
, электричество подешевеет на 4% и составит 53 агоры за киловатт/час вместо 55 агорот за киловатт/час.
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