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Работа на платформе Левиафан вновь остановлена | Фото:24.12 08:37   MIGnews.com

Работа на платформе Левиафан вновь остановлена

Во вторник, 24 декабря, Министерство охраны окружающей среды объявило, что Noble Energy не сможет работать на платформе Левиафан, поскольку не придерживается выдвинутых условий.

Операция вызвала большое возмущение среди жителей Хайфы и района, передает Аруц Шева.

Министерство поручило Noble Energy установить новую дату проведения теста и предоставить общественности отчет перед проведением операции. Также было определено, что компания должна получить разрешение от Министерства.

"Мы были очень удивлены и сожалеем о решении Министерства охраны окружающей среды. Noble Energy строго соблюдает все разрешения, выданные ему и получившие одобрение различных судов", – ответили в компании.

Отметим, что на прошлой неделе окружной суд издал приказ, временно запрещающий Noble Energy работать на платформе Левиафан из-за опасений, что выбросы могут нанести необратимый ущерб здоровью населения.


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