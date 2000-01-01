24.12 08:37 MIGnews.com

Работа на платформе Левиафан вновь остановлена

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Во вторник, 24 декабря, Министерство охраны окружающей среды объявило, что Noble Energy не сможет работать на платформе Левиафан, поскольку не придерживается выдвинутых условий.Операция вызвала большое возмущение среди жителей Хайфы и района, передает Аруц Шева.Министерство поручило Noble Energy установить новую дату проведения теста и предоставить общественности отчет перед проведением операции. Также было определено, что компания должна получить разрешение от Министерства."Мы были очень удивлены и сожалеем о решении Министерства охраны окружающей среды. Noble Energy строго соблюдает все разрешения, выданные ему и получившие одобрение различных судов", – ответили в компании.Отметим, что на прошлой неделе окружной суд издал приказ, временно запрещающий Noble Energy работать на платформе Левиафан из-за опасений, что выбросы могут нанести необратимый ущерб здоровью населения.