24.12 14:30 MIGnews.com

Левиафан начнет поставки газа в ближайшие дни

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Представители "Левиафан" заявили, что крупнейшее израильское газовое месторождение начнет поставки газа "в ближайшие дни".Такое заявление было сделано во вторник, перед тем, как испытания в очередной раз были остановлены, передает The Jerusalem Post.В частности, Министерство охраны окружающей среды заявило, что оператор платформы Noble Energy "не выполнил требования" до начала работ."Изучив заявление Министерства охраны окружающей среды, мы считаем, что поставки природного газа начнутся в ближайшие дни. Платформа соответствует всем самым строгим условиям охраны окружающей среды, установленным Министерством охраны окружающей среды и компетентными органами. Все официальные органы прямо заявили, что от эксплуатации платформы нет опасности, и эта оценка не изменилась", - говорится в заявлении партнеров проекта.