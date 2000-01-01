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Левиафан начнет поставки газа в ближайшие дни | Фото:24.12 14:30   MIGnews.com

Левиафан начнет поставки газа в ближайшие дни

Представители "Левиафан" заявили, что крупнейшее израильское газовое месторождение начнет поставки газа "в ближайшие дни".

Такое заявление было сделано во вторник, перед тем, как испытания в очередной раз были остановлены, передает The Jerusalem Post.

В частности, Министерство охраны окружающей среды заявило, что оператор платформы Noble Energy "не выполнил требования" до начала работ.

"Изучив заявление Министерства охраны окружающей среды, мы считаем, что поставки природного газа начнутся в ближайшие дни. Платформа соответствует всем самым строгим условиям охраны окружающей среды, установленным Министерством охраны окружающей среды и компетентными органами. Все официальные органы прямо заявили, что от эксплуатации платформы нет опасности, и эта оценка не изменилась", - говорится в заявлении партнеров проекта.


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