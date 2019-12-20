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Во Франции повысят экологический сбор с автовладельцев 24.12 12:44   MIGnews.com

Во Франции повысят экологический сбор с автовладельцев

Во Франции планируют существенно повысить налог на тяжелые автомобили, которые загрязняют окружающую среду. Эта мера соответствует новыми европейскими правилами, направленными на снижение выбросов в атмосферу, которые вступят в силу в следующем году.

Согласно принятому французским парламентом закону, владельцы автомобилей, выбрасывающих углекислый газ выше установленной нормы, начиная с 2020 года будут облагаться штрафами в размере 20 000 евро, что превышает нынешние 12 500 евро. В то же время правительство рассматривает возможность снижения материального стимулирования при покупке электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

По предварительным подсчетам французского министерства финансов, увеличение экологического сбора может принести правительству 50 миллионов евро в год, что поможет автопроизводителям перейти на более экологически чистые автомобили. Министр финансов Бруно Ле Мэр также раскритиковал рекламу внедорожников, заявив, что они должны предупреждать потребителей о вредном воздействии автомобилей на окружающую среду.

В то же время Франция также стремится в ближайшее время сократить субсидии на электрические и водородные автомобили, исходя из предположения, что цены на них будут снижаться.


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