24.12 09:10 MIGnews.com

За один день израильские пенсии сократились на 20 миллиардов

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Стремительное падение акций ведущих израильских компаний за один день торгов 23 декабря отразится на всех сторонах финансовой жизни страны: инвестициях, банках, и конечно же, пенсионных фондах.За вчерашний день было сброшено акций на 800 миллионов шекелей. всего с начала месяца из взаимных фондов выведено 4 миллиарда шекелей.Более всего пострадали пенсионные фонды. Предполагается, что они потеряли 15-20 миллиардов шекелей. Это - очень много, но пенсионные вложения - долгосрочные, и существует возможность того, что эти потери будут компенсированы в будущем.Падение биржи вызвано , главным образом, двумя фармацевтическими компаниями, которые “тянули” рынки вниз - Перриго и Тнува. Две компании вместе снизили индекс Tel Aviv 35 на 2% - почти половина дневного снижения.