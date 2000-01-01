25.12 06:39 MIGnews.com

Египет: расходы на оборону составили 1,5 - 2%

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил в субботу, 24 декабря, что экономические расходы на военный сектор не превысили более двух процентов экономики страны.Выступая на мероприятии в честь празднования расширения военной компании, аль-Сиси заявил, что военные расходы составляли 1,5-2 процента от объема производства, который, по его словам, составляет 3-4 триллиона египетских фунтов ($ 160 - $ 213 миллиардов).Расходы экономики государства на военный сектор, который производит все от бутилированной воды до макаронных изделий, уже давно является предметом спекуляций в Египте, но официальные комментарии по поводу объема его хозяйственной деятельности редко можно услышать.