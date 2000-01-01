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Израиль поднялся в рейтинге Всемирного банка | Фото:24.10 11:30   MIGnews.com

Израиль поднялся в рейтинге Всемирного банка

Израиль поднялся на 14 мест в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" и сейчас находится на 35-м месте из 190 стран по сравнению с 49 в прошлом году. За последние два года Израиль поднялся на 19 мест. Самым значительным улучшением для Израиля стало повышение рейтинга налогообложения.

Это достижение объясняется ростом цифровизации и улучшением услуг, предоставляемых налоговым органом Израиля за последние несколько лет. Другие достигнутые улучшения включают кредитование, которые перебросило Израиль с 60 до 48 места после ряда реформ в этой сфере во главе с Банком Израиля. Израиль также поднялся в индексах "Регистрация собственности и начало бизнеса" на 14 и 17 места соответственно.

Министерство финансов связывает улучшения с межведомственными усилиями по устранению препятствий, которые привели к падению Израиля в предыдущих рейтингах. В частности, министерство финансов отмечает роль министерства юстиции в улучшении деловой среды благодаря регистрации собственности (Tabu) и Управлению корпораций.


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