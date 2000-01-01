Starbucks может вернуться в Израиль

Директор компании Fox Group Харель Визел ведет переговоры о создании продовольственного партнерства с бизнесменами Ари и Йорам Йержин (Ari, Yoram Yerzin – ориг.), владеющими несколькими успешными ресторанами.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на еженедельную израильскую газету Yediot Aharonot.
Уточняется, что стороны начали изучать возможность получения франшизы для крупнейшей сети кофеен Starbucks, которая обанкротилась в Израиле 20 лет назад.
На этот раз кафе может преуспеть в Израиле, изменив свой имидж, обновив сорта кофе и расширив ассортимент выпечки и продуктов питания. Также на популярность заведения может повлияет увеличение количества туристов, привыкших к этой сети кофеен.
Более того, стороны обсуждают возможность получения франшизы для американской сети Shake Shack. Это некошерная сеть, которая продает гамбургеры с начинками и соусами, а также большое количество видов молочных коктейлей. Если бургерная войдет в Израиль, она может стать кошерной, для чего придется вычеркнуть из меню коктейли.