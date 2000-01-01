24.10 17:59 MIGnews.com

Starbucks может вернуться в Израиль

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Директор компании Fox Group Харель Визел ведет переговоры о создании продовольственного партнерства с бизнесменами Ари и Йорам Йержин (Ari, Yoram Yerzin – ориг.), владеющими несколькими успешными ресторанами.Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на еженедельную израильскую газету Yediot Aharonot.Уточняется, что стороны начали изучать возможность получения франшизы для крупнейшей сети кофеен Starbucks, которая обанкротилась в Израиле 20 лет назад.На этот раз кафе может преуспеть в Израиле, изменив свой имидж, обновив сорта кофе и расширив ассортимент выпечки и продуктов питания. Также на популярность заведения может повлияет увеличение количества туристов, привыкших к этой сети кофеен.Более того, стороны обсуждают возможность получения франшизы для американской сети Shake Shack. Это некошерная сеть, которая продает гамбургеры с начинками и соусами, а также большое количество видов молочных коктейлей. Если бургерная войдет в Израиль, она может стать кошерной, для чего придется вычеркнуть из меню коктейли.