24.09 14:27 MIGnews.com

В Израиле закрывается еще одно "экономическое чудо"

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Сегодня знаменитая на весь мир Михаль Негрин (Michal Negrin) сообщила своим 120 сотрудникам о том, что завод по производству ювелирных изделий и аксессуаров прекращает работу. Сеть магазинов по всему миру будет закрыта."Вы все понимали – что-то происходит, мы сократились до одного здания, увольняли сотрудников в попытке сохранить бизнес, которому отдали 30 лет жизни. Мы потратили все свои личные сбережения и дошли до последнего шекеля. К сожалению, у нас больше нет денег продолжать поддерживать бизнес", – заявила Михаль Негрин."Это очень грустный день для нас всех, мне грустно за себя и грустно за сотрудников, которые теряют работу, но у меня просто нет выбора", – добавила она.Михаль Негрин являлась владелицей известного во всем мире бренда по изготовлению украшений, одежды и аксессуаров. Это была одна из известнейших израильских фирм с магазинами в России, Хорватии, Румынии, Голландии, Венгрии, Франции, Японии, Мексике, США и Австралии.