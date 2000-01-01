Страхование квартиры: плюсы очевидны!

Как показывает практика, мало кто из владельцев квартир задумывается о том, что с их имуществом может что-то случиться. Вернее, о возможных чрезвычайных ситуациях знает каждый, но при этом все мы надеемся, что такое с нами никогда не произойдет. На самом деле вероятность возникновения форс мажоров, касающихся имущества, достаточно высока, поэтому довольно актуальной становится такая услуга, как страхование квартиры. Приобрести страховой полис на жилплощадь можно в компании УралСиб Страхование.
А нужно ли добровольное страхование квартиры?
Этот вопрос задает себе огромное количество обывателей. Ведь страхование квартиры, стоимость которого не так уж мала, может и не пригодиться. Однако не стоит забывать о том, что такая ситуация, как потоп внутри жилого помещения, случается достаточно часто. И страхование квартиры от затопления в данном случае может покрыть стоимость даже самого полномасштабного урона.
Реже случаются пожары, взрывы бытового газа и противоправные действия третьих лиц, ущерб от которых восполняется при помощи страхового полиса. Также к числу случаев, когда может пригодиться страховка квартиры, можно отнести стихийные бедствия. Несмотря на то, что жители далеко не всех населенных пунктов страдают от природных катаклизмов, из-за климатических изменений данный пункт также становится все более весомым аргументом в пользу покупки страхового полиса.
Нужно ли застраховать квартиру от залива и прочих бед?
Полис страхования квартиры не дает стопроцентной защиты от абсолютно всех неприятностей бытового характера. Как правило, перечень ситуаций, при которых возможно получение страховой компенсации, оговаривается в момент покупки полиса. К примеру, программа "Уютная квартира", которую предоставляет страховая компания УралСиб, предусматривает защиту:
Также страхование квартиры от пожара и других ситуаций в рамках программы гарантирует гражданскую ответственность перед соседями.
Помимо перечисленных выше компенсационных выплат обладатель полиса, который пожелал застраховать квартиру от пожара и других ситуаций, может получить ряд дополнительных услуг. Речь идет о расчистке жилого пространства после чрезвычайного происшествия, транспортировке застрахованного имущества на охраняемую территорию, замене замков и ключей, оплате экстренного возвращения владельца имущества из-за границы и некоторых других моментах.
Ситуации, которые привели к порче имущества и гарантирующие последующую выплату компенсации, также прописаны в документе.
Застраховать квартиру можно уже сейчас, обратившись к представителю компании УралСиб. У специалиста можно уточнить, как оформить страхование квартиры, цена которого лучшим образом устроит именно вас.