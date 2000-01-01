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Минфин требует резко поднять пенсионный возраст израильтянок 24.06 17:32   MIGnews.com

Минфин требует резко поднять пенсионный возраст израильтянок

План рассчитывают осуществить в несколько этапов, после чего привязать изменения к продолжительности жизни в стране.

Министерство финансов предоставило законопроект, который предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет.

Об этом сообщает Haaretz.

Первоначально Комитет предложил повысить пенсионный возраст до 64 лет, после чего продлить его до 65 лет. Если закон примут, это будет происходить в 11 этапов, начиная с 2020 года.

Согласно законопроекту, к июню 2030 года пенсионный возраст для женщин достигнет 65 лет. Следующее изменение произойдет уже в 2037 году – после привязки к продолжительности жизни.

Первый закон о пенсионном возрасте был принят в 2004 году, но его реализация постоянно откладывалась. Согласно данному документу, для 300 тысяч израильтян могут вновь отложить сокращение пенсионных выплат.

Вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин долгое время был политически спорным. Члены Кнессета поддержали израильтянок до 60 лет. Однако депутаты не приняли всерьез предупреждение казначейства, что выплаты могут быть сокращены на 10% и более. Министр финансов Моше Кахлон после вступления в должность отказался решать эту проблему.

Тем временем, оппоненты утверждают, что увеличение пенсионного возраста должно сопровождаться мерами по оказанию помощи пожилым израильтянкам на рынке труда. Если им придется работать дольше, тогда будут предприняты шаги по борьбе с дискриминацией по возрасту.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2019 года четверти миллиона израильтян существенно урежут пенсии из-за “старых” пенсионных фондов.


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