24.05 14:06 MIGnews.com

Нетаниягу назвал главную задачу в борьбе с COVID-19

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал главную задачу правительства в рамках борьбы со смертоносным коронавирусом COVID-19.Об этом он заявил во время первого заседания Кнессета, которое состоялось в воскресенье, 24 мая.По словам Нетаниягу, задача нового правительства, которое продолжит и дальше сталкиваться с опасностью коронавируса, – восстановление экономики."Прежде всего, мы хотим, чтобы люди вернулись к работе. Я обсуждал это с министром финансов несколько раз на прошлой неделе", – рассказал Нетаниягу.По словам главы правительства, он поручил увеличить бюджет соответствующего плана до 100 миллиардов шекелей.